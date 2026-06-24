В Саратове «Лада Гранта» врезалась в дерево: два человека погибли

Фото: Госавтоинспекция 64

В Саратове сегодня утром произошло смертельное ДТП. В 06:00 в поселке Красный Текстильщик на улице Базарной, 6 водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на дерево. Удар был такой силы, что водитель и пассажир погибли на месте. Водитель — 2003 года рождения, пассажир — 1998 года рождения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства трагедии. Причины аварии пока неизвестны.

Следователи выясняют, что могло стать причиной столкновения с препятствием.