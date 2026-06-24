Модельная библиотека проводит исторические квесты и интеллектуальные экскурсии

Фото: Минкультуры Саратовской области

Саратовская модельная библиотека № 9 устроила для читателей и волонтёров проекта «Патриоты добра: инклюзивное волонтёрство» необычную экскурсию по памятным местам Октябрьского района — с живыми рассказами, интересными фактами и личными историями, которые помогли по новому взглянуть на страницы Великой Отечественной войны.

Ведущими экскурсии стали юные краеведы из Школы юного экскурсовода. Ребята виртуозно вели слушателей сквозь исторические вехи, оживляя события словами и эмоциями. Особая остановка была посвящена подвигу 28 панфиловцев — юные экскурсоводы напомнили знаменитую фразу политрука Василия Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!», отметив, как этот эпизод воплощает стойкость и готовность к самопожертвованию.

Особый интерес участников вызвало повествование о вкладе саратовских учёных и студентов Саратовского автодорожного института в приближение Победы. Гиды раскрыли и необычную «загадку» института — почему на его территории ныне установлен сверхзвуковой истребитель МиГ 21, который стал своеобразным городским символом и напоминанием о вкладе технической науки в обороноспособность страны.

Не менее трогательными были рассказы о работе саратовских эвакуационных госпиталей. Участникам экскурсии рассказали реальные истории о врачах и медсёстрах, которые спасали жизни раненых бойцов. Отдельно прозвучал рассказ о хирурге Сергее Миротворцеве — человеке, чьё имя в Саратове уже стало символом высочайшего мастерства и гуманизма.

Мероприятие прошло в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации «Гений места» и подтверждает важность вовлечения молодёжи в просветительскую и патриотическую деятельность.