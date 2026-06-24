Фото: Саратовская областная Дума

Закон Саратовской области о поддержке кадров в промышленности привлек на саратовские предприятия свыше 370 специалистов. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства - министр промышленности и энергетики региона Михаил Торгашин во время правительственного часа в Саратовской областной Думе.

«Реализация регионального закона о господдержке кадрового потенциала промышленного комплекса позволила предоставить единовременные выплаты 373 молодым специалистам на сумму 126,5 млн рублей. В 2026 году на поддержку предусмотрено еще 40,8 млн рублей», – сказал Торгашин.

Приток кадров на предприятия прогнозируется после выпуска молодых специалистов вузами и организациями СПО.

В 2026 году по нужным для промкомплекса направлениям дипломы о получении высшего образования получат порядка 3,5 тысячи человек, со 101 из которых заключены целевые договоры, а средние специальные учебные заведения выпустят 4 тысячи человек.