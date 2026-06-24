Еще 42 села Саратовской области получат мобильную связь и интернет

Фото: Минцифры Саратовской области

В регионе ведутся подготовительные работы по установке базовых станций сотовой связи в малых населённых пунктах. Новые вышки обеспечат жителей качественной связью и возможностью пользоваться мобильным интернетом для работы, учёбы и общения.

Перечень формировался Минцифры России по итогам ежегодного голосования жителей на портале «Госуслуги». Активное участие жителей региона помогло определить приоритетные точки, где появление связи особенно востребовано.

Основные цифры на 2026 год:

24 района области

42 малых населённых пункта

Более 12 тысяч жителей получат доступ к современным цифровым сервисам

Напомним, в 2021-2025 годах в Саратовской области базовые станции уже были установлены в 243 населенных пунктах с общим населением более 57 000 человек.