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НовостиОбщество24 июня 2026 9:36

Еще 42 села Саратовской области получат мобильную связь и интернет

Источник:kp.ru
Фото: Минцифры Саратовской области

Фото: Минцифры Саратовской области

В регионе ведутся подготовительные работы по установке базовых станций сотовой связи в малых населённых пунктах. Новые вышки обеспечат жителей качественной связью и возможностью пользоваться мобильным интернетом для работы, учёбы и общения.

Перечень формировался Минцифры России по итогам ежегодного голосования жителей на портале «Госуслуги». Активное участие жителей региона помогло определить приоритетные точки, где появление связи особенно востребовано.

Основные цифры на 2026 год:

24 района области

42 малых населённых пункта

Более 12 тысяч жителей получат доступ к современным цифровым сервисам

Напомним, в 2021-2025 годах в Саратовской области базовые станции уже были установлены в 243 населенных пунктах с общим населением более 57 000 человек.