Фото: соц.сети

«А вы цены на бензин видели?»: саратовский таксист отказался везти пассажирку

Фото: соц.сети

(Саратовчанка пожаловалась на таксиста, отказавшегося везти ее после подачи машины)

Жительница Саратова Ирина рассказала в своем блоге в Instagram* о необычном случае, который произошел с ней при вызове такси на фоне топливного ажиотажа в регионе.

По словам девушки, автомобиль приехал по адресу, однако попасть в салон она не смогла. Двери машины оказались заблокированы.

«Вызываю сейчас такси. Подъезжает машина. Я пытаюсь в нее сесть, двери заблокированы. Обхожу со стороны водителя, проверяю номер машины. У него приоткрыто окно. Я говорю: “А что такое?” Он отвечает: “А вы цены на бензин сейчас видели?”», — рассказала саратовчанка в опубликованном видео.

Как утверждает девушка, водитель заявил, что никуда не поедет, несмотря на то, что уже принял заказ и прибыл на место.

«Я говорю: “Что значит вы никуда не поедете? А зачем вы вышли вообще на маршрут? Отменяйте заказ”. Он отвечает: “Не, сейчас время дойдет, потом я отменю”», — возмутилась автор ролика.

Яндекс оперативно отреагировал на недовольство Ирины, оставив комментарий: «Здравствуйте! Хотели бы разобраться, что за отказ такой... Пожалуйста, пришлите нам в Директ ваш номер телефона и скриншот этой поездки. Будем разбираться в ситуации»

Одни комментаторы осудили водителя и предположили, что он таким образом пытался добиться отмены поездки со стороны клиента, чтобы избежать возможных санкций сервиса. Другие связали ситуацию с проблемами на рынке топлива и поддержали автора видео.

Напомним, ранее власти региона ввели временное ограничение на отпуск бензина для физических лиц — не более 30 литров на один автомобиль. Решение объяснили резким ростом спроса на топливо и необходимостью предотвратить ажиотаж на автозаправочных станциях.

* принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ