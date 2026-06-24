Жительница Калининска стала жертвой мошенников, потеряв почти миллион рублей. Злоумышленники, представившись курьером, специалистом портала госуслуг и сотрудником ФСБ, обманом заставили женщину перевести деньги на неизвестный счет.

Инцидент начался с звонка от неизвестного, который сообщил 50-летней женщине о посылке и попросил продиктовать код из СМС для ее получения. После этого последовал звонок от "специалиста госуслуг", утверждавшего, что личный кабинет гражданки взломан, и от ее имени оформлена доверенность на финансовые операции. Затем, якобы для снятия подозрений в финансировании противоправной деятельности, женщине было предложено перевести сбережения на "безопасный счет".

Испугавшись, потерпевшая сняла со своего счета 990 тысяч рублей и через банкомат внесла их на счет, продиктованный незнакомцем. Только после этого она рассказала о случившемся родственнице, которая помогла ей осознать, что она столкнулась с мошенниками, и убедила обратиться в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными при общении с незнакомцами, не совершать никаких финансовых операций по их указанию и не сообщать банковские данные или пароли из СМС. Полиция подчеркивает, что "безопасных" или "специальных" счетов не существует, а похищенные средства могут быть использованы в преступных целях.