Марина Виноградова-Катц: «Невероятное чувство – находиться здесь!»

Фото: Саратовская областная филармония

23 июня в Камерном зале саратовской филармонии при аншлаге прошел концерт «Джаз-Катц». Он завершил цикл творческих вечеров памяти пианиста, педагога и просветителя Анатолия Катца, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.

Главным гостем вечера стала дочь Анатолия Иосифовича, джазовая российско-американская певица, аранжировщик, композитор, педагог, бакалавр престижного музыкального колледжа Беркли (Berklee College of Music) Марина Виноградова-Катц. Продолжатель музыкальной династии, Марина Иосифовна выступает на самых известных отечественных и заграничных площадках.

«На эту сцену я выхожу со смешанными чувствами, потому что это огромнейшая ответственность. Многие ровнялись на Анатолия Иосифовича, и не только в Саратове. Большое количество классических и джазовых музыкантов приезжали на гастроли в Саратов благодаря его личности, харизме, его личностному масштабу. Люди, которые обладали бы столькими потрясающими качествами, при этом столь эрудированные, разносторонние, мне больше не встречались. Папа – мой вечный кумир, эталон, к которому хочется стремиться. Сегодня моя задача – выступить достойно, красиво. Так, чтобы папа мог бы мной гордиться», – сказала Марина Виноградова-Катц перед концертом.

Певица исполнила джазовые импровизации, стандарты, баллады, свинги. Звучали мелодия из фильма «Серенада солнечной долины», сочинения из репертуара Мэрайя Кэри, Стиви Уандера и других звезд мировой эстрады.

Марина Виноградова-Катц пела на английском, испанском, русском. Предваряя каждый номер, рассказывала о музыкальных вкусах отца. В программе было немало джазовой музыки, которую маэстро обожал и часто наигрывал за роялем. Саратовцы услышали авторские произведения, написанные Мариной под впечатлением от жизни в Израиле. Иногда она аккомпанировала себе на рояле. Проникновенно прозвучала авторская «Колыбельная» на английском языке, посвященная маме.

В этот вечер соавторами и единомышленниками Марины Виноградовой-Катц на сцене филармонии стали музыканты Марат Латоян (саксофон), Илья Лихачев (фортепиано), Дмитрий Скиданов (контрабас), Арсений Некрасов (ударные). В финале концерта каждый выдал виртуозное соло на инструменте. Несколько джазовых сочинений исполнило трио вокалистов филармонии – Полина Балякина, Вера Желудкова, Ирина Убакаева. Вместе с гостьей пели юные дарования – ученики саратовского педагога Виктории Филипцовой Давид Арсенян и Алессандра Сеноженская. Концерт вела Юлия Медведева.

«Невероятное чувство – находиться здесь! Надеюсь, папа, ты это слышишь!» – произнесла дочь со сцены. Щемящим стал финал концерта, когда все участники на фоне экрана с портретом Анатолия Катца запели «Давайте негромко, давайте вполголоса» из кинофильма «Обыкновенное чудо». По словам Марины, эту песню Анатолий Иосифович очень любил и часто исполнял в кругу друзей на домашних вечерах.