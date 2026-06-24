Саратовцам рассказали, как наставники меняют жизнь детей

Фото: Минобразования Саратовской области

В Саратовской области наставники играют ключевую роль в развитии и воспитании молодежи, создавая уникальные возможности для детей и подростков. В 2025 году в регионе было организовано 301 профильная смена, в которых приняли участие более 14 тысяч человек. Эти смены не только развлекают, но и обучают, помогая детям развивать навыки, лидерские качества и командный дух.

Старший вожатый регионального отделения Движения Первых Саратовской области Ксения Заплатникова отмечает, что вожатые активно участвуют в различных проектах, таких как:

В этом году также запланирован Слёт региональной Школы актива, который соберет более 60 ребят в возрасте от 14 до 25 лет. Участники смогут пройти мастер-классы и тренинги, которые помогут им в дальнейшем .

Ксения Заплатникова подчеркивает, что быть вожатым — это не просто работа, а призвание. Вожатые должны быть готовы к тому, что дети разные, и времена меняются, поэтому важно постоянно придумывать что-то новое и интересное. Она призывает наставников не бояться предлагать свои идеи и собирать обратную связь, так как это поможет улучшить работу и сделать её более эффективной.

Наставники в Саратовской области не только обучают, но и вдохновляют детей, помогая им поверить в себя и свои силы. Это особенно важно в современном мире, где молодежь сталкивается с множеством вызовов. Наставничество становится важным инструментом в формировании активной и ответственной гражданской позиции у подрастающего поколения.

Саратовские наставники действительно меняют жизнь детей к лучшему, создавая для них возможности для роста и развития. Их работа — это не только обучение, но и создание атмосферы доверия и поддержки, что является основой для формирования успешной и уверенной в себе молодежи.