Саратовцам рассказали, как наставники меняют жизнь детей

Старший вожатый регионального отделения Движения Первых Саратовской области Ксения Заплатникова отмечает, что вожатые активно участвуют в различных проектах, таких как:
В этом году также запланирован Слёт региональной Школы актива, который соберет более 60 ребят в возрасте от 14 до 25 лет. Участники смогут пройти мастер-классы и тренинги, которые помогут им в дальнейшем .
Ксения Заплатникова подчеркивает, что быть вожатым — это не просто работа, а призвание. Вожатые должны быть готовы к тому, что дети разные, и времена меняются, поэтому важно постоянно придумывать что-то новое и интересное. Она призывает наставников не бояться предлагать свои идеи и собирать обратную связь, так как это поможет улучшить работу и сделать её более эффективной.
Наставники в Саратовской области не только обучают, но и вдохновляют детей, помогая им поверить в себя и свои силы. Это особенно важно в современном мире, где молодежь сталкивается с множеством вызовов. Наставничество становится важным инструментом в формировании активной и ответственной гражданской позиции у подрастающего поколения.
Саратовские наставники действительно меняют жизнь детей к лучшему, создавая для них возможности для роста и развития. Их работа — это не только обучение, но и создание атмосферы доверия и поддержки, что является основой для формирования успешной и уверенной в себе молодежи.