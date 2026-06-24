Воспитанники лагеря «Ласточка» узнали о работе правоохранительных органов

Фото: Минобразования Саратовской области

Воспитанники Базарно-Карабулакского оздоровительного комплекса «Ласточка» побывали на экскурсии в межмуниципальном отделе Министерства внутренних дел России «Базарно-Карабулакский». Сотрудники показали ребятам, как устроена работа правоохранительных органов изнутри.

В кинологической службе школьникам продемонстрировали, как служебная собака выполняет команды и помогает сотрудникам в работе. Эксперт-криминалист показал, как снимать отпечатки пальцев, и каждый желающий попробовал сделать это самостоятельно. Начальник штаба Андрей Острянин познакомил ребят с устройством оружия, показал его сборку и разборку.

Председатель Общественного совета Александр Сергушов и сотрудник Александр Зимин провели профилактическую беседу «Безопасные каникулы». Они напомнили детям о правилах поведения на дороге, на воде и в общественных местах.