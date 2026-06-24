Саратовские газовики призвали родителей напомнить детям правила безопасности

Фото: АО "Саратовгаз"

В период каникул специалисты «Саратовгаз» и «Газпром газораспределение Саратовская область» напоминают родителям о важности повторения с детьми правил безопасного использования газа в быту.

Летом школьники проводят больше времени дома, поэтому особенно важно, чтобы они знали основные правила обращения с газовыми приборами и понимали как действовать в случае возникновения запаха газа.

Для того чтобы изучение правил безопасности было интересным и понятным для детей, специалисты рекомендуют использовать портал безопасныйгаз.рф. На сайте в игровой форме собраны обучающие материалы по газовой безопасности. Юных пользователей ждут современные персонажи, познавательные видеоролики и викторина, которая помогает проверить полученные знания.

«Формирование культуры правильного обращения с газом начинается в семье. Современные интерактивные форматы помогают детям лучше усваивать информацию, а родителям – легко и доступно обсудить с ребенком важные правила», – отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Саратовгаз» Виталий Фоменко.

Важно помнить!

Если вы почувствовали запах газа:

• немедленно прекратите пользоваться газовыми приборами и перекройте краны на газопроводах;

• откройте окна и форточки для проветривания помещения;

• не включайте и не выключайте электроприборы, не пользуйтесь открытым огнем;

• предупредите окружающих и покиньте помещение;

• вызовите аварийную газовую службу по телефону 104 или 112.