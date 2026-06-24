Володин помог привлечь 1,5 млрд рублей на развитие Саратовской области

Фото: соцсети Вячеслва Валодина

Саратовская область получит из федерального бюджета более 1,5 миллиарда рублей. Средства направят на замещение региональных расходов по ключевым инфраструктурным проектам, что позволит высвободить областные деньги для других социально значимых задач. Ключевую роль в перераспределении бюджетных потоков сыграл председатель Госдумы Вячеслав Володин. 794,4 млн рублей пойдут на выкуп земли и объектов недвижимости под реконструкцию линейных объектов, 500 млн — на создание и обустройство парков и скверов, 226 млн — на капремонт дорог во Фрунзенском районе.

Отдельной строкой выделено 129 млн рублей на оказание специализированной медицинской помощи военнослужащим — участникам СВО. Это решение подчеркивает приоритет поддержки защитников Отечества. Дополнительные ассигнования также распределены на ремонт социальных учреждений (почти 110 млн рублей), укрепление материально-технической базы бюджетных организаций (60 млн) и обеспечение питанием и временным жильем вынужденных переселенцев (около 39 млн).

Все эти меры стали возможны благодаря эффективному перераспределению средств, инициированному при участии федерального центра. Вячеслав Володин, представляющий в Госдуме интересы Саратовской области, неоднократно акцентировал необходимость комплексного развития родного региона. Текущая корректировка бюджета подтверждает, что системная работа с федеральными ведомствами приносит конкретные результаты для жителей области.