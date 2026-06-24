Александр Янклович призвал ввести ответственность для «ряженых» военнослужащих

Фото: Саратовская областная Дума

Сегодня на заседании Саратовской областной Думы председатель комитета по делам ветеранов, Герой России Александр Янклович поднял вопрос введения ответственности за использование гражданами муляжей орденов и медалей.

По словам депутата, партией «Единая Россия», исполнительной властью всех уровней, муниципалитетами, волонтерами сейчас многое делается для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий. «Они – наши современные герои, как подчёркивал наш президент Владимир Владимирович Путин, - новая элита страны. Наши воины пользуются заслуженным уважением в обществе», – отметил Янклович.

«Но есть и другие люди. Не побоюсь этого слова, «ряженые», - которые пытаются использовать, или даже монетизировать общественное признание в личных целях. Они покупают сувениры, похожие на государственные ордена и медали, изображают из себя ветеранов боевых действий, ослепляя окружающих блеском незаконно присвоенных или ненастоящих наград», – выразил мнение Александр Янклович.

Он напомнил, что эту тему поднял в своей программе российский режиссёр Никита Михалков после инцидента с саратовским участником турнира по фехтованию, появившемся на публике в форме военного лётчика с медалью Героя России и тремя орденами Мужества.

«Наши ребята служат Отечеству не ради наград. Они отдают долг Родине, идут на риск ради безопасности и благополучия всего общества. Каждая боевая медаль или орден обходятся очень дорого, порой их цена – это жизнь или здоровье бойца. Поэтому они так много значат для военнослужащих. А что для «ряженых»? Почёт и уважение, которых они добились обманом. Своими действиями они просто напросто дискредитируют высокий статус защитников Отечества», – подчеркнул Александр Янклович

Он отметил, что настоящее время за использование муляжей орденов и медалей человек не несёт ответственности.

«Не дай бог такой человек придёт в школу и будет рассказывать детям о своих мнимых «подвигах» на передовой или собирать средства. Я, как и мои коллеги, соратники, считаю безответственным и аморальным такое поведение. Нельзя позволять лжецам и притворщикам прикрываться подвигами настоящих бойцов». – сказал Александр Янклович.

По его мнению, за ношение копий госнаград лже-участники боевых действий должны не только подвергаться общественному порицанию, но и преследоваться по закону. Янклович также сообщил, что в рамках работы комитета областной Думы по делам ветеранов этот вопрос будет подробно изучен, и призвал использующих липовые боевые награды в корыстных целях: одуматься. «Лучше помогите настоящим бойцам или жителям приграничных территорий гуманитарной помощью - для них это в тысячу раз важнее», – резюмировал депутат.