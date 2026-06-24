Общая сумма задолженности жителей Саратовской области за вывоз мусора достигла критической отметки в 788 млн рублей

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По данным на 1 июня текущего года общая сумма задолженности жителей Саратовской области за коммунальную услугу по обращению с ТКО превысила 788 млн рублей. По сравнению с началом года она выросла более чем на 19% или 127 млн рублей.

Наиболее крупный долг за вывоз мусора накопили собственники квартир и домов Саратова – 220 млн рублей. Далее по сумме задолженности следуют жители Энгельсского района – почти 87 млн рублей, Балаковского района – около 48 млн рублей и Вольского района – 36 млн рублей.

В числе крупнейших должников также оказались: Балашовский район - 29 млн рублей, Пугачевский и Ершовский – по 21 млн рублей, Ртищевский и Аткарский – по 18 млн рублей и Марксовский район - 17 млн рублей.

Данный уровень дебиторской задолженности населения перед саратовским регоператором критически влияет на качество оказания услуги по обращению с ТКО. Несоблюдение платежной дисциплины неизбежно отражается на возможности развития отрасли и инфраструктуры, в частности напрямую влияет на возможность покупки ГСМ, ремонт и обновление парка спецтехники мусоровывозящих компаний. Регоператор неоднократно подчеркивал, что именно своевременные платежи за вывоз отходов являются залогом оказания качественной коммунальной услуги.

Напоминаем, что обязанность граждан своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги закреплена Жилищным кодексом РФ. Для этого предоставлены широкие возможности, например, оплата онлайн через личный кабинет по ссылке https://citymatic64.aisgorod.ru/ или банковские приложения, а также очно в отделениях коммерческих банков и Почты России.