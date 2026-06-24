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НовостиОбщество24 июня 2026 3:28

Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой подготовил концерт ко Дюн молодежи

Источник:kp.ru
Фото: Минкультуры Саратовской области

Фото: Минкультуры Саратовской области

Саратовский областной центр народного творчества имени

Л.А. Руслановой приглашает всех желающих на концертную программу ко Дню молодёжи. Этот праздник объединяет молодёжь по всей стране и дарит море положительных эмоций.

В этом году Центр подготовил для зрителей незабываемую концертную программу «Молодо, весело!». Концерт состоится 25 июня в 19:00 на площади перед зданием Центра народного творчества по адресу: ул. им. Ломоносова М.В., зд. 20.

Возрастная категория: 0+

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