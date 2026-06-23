Мария Усова: детям-сиротам предложат выплату 3,3 млн рублей

Фото: канал Марии Усовой

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России» Мария Усова рассказала о заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики. Парламентарии обсудили предложенные губернатором Романом Бусаргиным изменения в региональный закон о дополнительных гарантиях прав на имущество и жилое помещение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Принятие поправок позволит создать более благоприятные условия для приобретения жилья за счет предоставления целевой региональной выплаты.

Ожидаемый размер выплаты может составить 3,3 миллиона рублей. Ее планируется предоставлять при достижении заявителем совершеннолетия. Среди условий — отсутствие психических заболеваний, алкогольной или наркотической зависимости. Преимущественное право на получение выплаты будет у детей-сирот, достигших 21 года и принимавших участие в специальной военной операции.

Мария Усова отметила, что вместе с коллегами по фракции «Единая Россия» поддержала решение внести законопроект на завтрашнее заседание областной Думы для принятия в первом и втором чтениях.