Росреестр рассказал саратовцам, как садоводам подключиться к газу

В программу социальной догазификации Саратовской области уже включено 160 СНТ, на территории которых расположено более 10 тысяч объектов недвижимости. Об этом представители Росреестра и Роскадастра рассказали на пресс-конференции, организованной при поддержке министерства информации и массовых коммуникаций. Для подключения к газу садоводам необходимо выполнить три условия: оформить в собственность жилой дом и земельный участок, внести в ЕГРН точные границы участка и зафиксировать участие СНТ в программе протоколом общего собрания.

Заместитель руководителя саратовского Росреестра Юлия Владович подчеркнула, что важнейшим условием является наличие точных границ земельного участка. Эта задача решается, в том числе, в ходе комплексных кадастровых работ, которые проводятся в регионе уже в пятый раз. Частым препятствием для газификации становится неоформленное общее имущество товарищества.

Чтобы снять этот барьер, Росреестр разработал проект федерального закона. В будущем право собственности садоводов на общее имущество будет возникать в силу закона с момента его постановки на кадастровый учет — по аналогии с общим имуществом в многоквартирных домах. Это значительно упростит процедуру подключения к газу для дачников и садоводов.