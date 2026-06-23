Названы имена погибших на фронтах спецоперации жителей Саратовской области

22 июня стало известно о трагической гибели шести жителей Саратовской области, которые находились в зоне специальной военной операции (СВО). Эта печальная новость была подтверждена местными властями, которые выразили свои соболезнования семьям погибших.

Среди погибших: Владимир Гущин из Саратова, Сергей Кривошеев из Балашовского района, Артемий Шамшин из Ивантеевского района, Александр Деревенский из Энгельсского района, Александр Ремизов из Балаковского района, Сергей Ермолаев из Советского района

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и руководство муниципальных районов выразили искренние соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что эти люди стали героями, отдавшими свои жизни за Родину.