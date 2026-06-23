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НовостиОбщество23 июня 2026 5:40

Более 150 артефактов войны: в Саратове заработала выставка «Окна ТАСС»

В саратовском Музее боевой и трудовой славы открылась выставка «Окна ТАСС»
Источник:kp.ru
Фото: Минкультуры Саратовской области

Фото: Минкультуры Саратовской области

Новая выставка, посвящённая знаменитым советским пропагандистским плакатам, открылась в Саратове в День памяти и скорби. В Музее боевой и трудовой славы представили свыше 150 экспонатов — от оригинальных листовок до цифровых реконструкций.

Ключевой частью экспозиции стала серия «Наша азбука». Эти плакаты с политическими эпиграммами высмеивали противника и поддерживали моральный дух бойцов на фронте. Также особое внимание уделено работам, созданным художниками в осаждённом Ленинграде.

По словам министра культуры региона Наталии Щелкановой, вместе с бумажными оригиналами посетителям покажут их анимированные версии и редкие кадры кинохроники, запечатлевшие процесс создания агиток.

Торжественная церемония открытия началась с минуты молчания в память о погибших. Выставка доступна для посещения до 25 августа по будням и выходным с 10:30 до 19:00.