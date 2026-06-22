В Саратове почтили память павших в День памяти и скорби

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22 июня 2026 года, в День памяти и скорби, в Центре детского творчества Ленинского района города Саратова прошла Минута молчания – момент искреннего единения и живой памяти.

"В этот день стены Центра детского творчества наполнились не звуками, а ощущением общей истории. Взрослые и дети встали плечом к плечу, чтобы в полной тишине вспомнить тех, кто не вернулся с войны, кто выстоял в тылу, кто сохранил для нас будущее.

Здесь не было громких речей и пафоса – только взгляды, в которых читалась благодарность, и сердца, бьющиеся в унисон. Кто-то мысленно произнёс имена своих дедов и прадедов, кто-то впервые по-настоящему ощутил связь времён, а кто-то просто закрыл глаза и почувствовал, как прошлое становится частью настоящего.

Минута молчания стала мостом между поколениями – без слов, но с глубоким пониманием: память жива, пока мы помним. Пока умеем слушать тишину. Пока передаём эту память дальше.

Мы не просто почтили память – мы почувствовали её. И это чувство останется с нами надолго", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Ленинском районе Татьяна Тихонова.