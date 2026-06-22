Саратову выделят 100 млн рублей на брутто-контракты для транспорта

На ближайшем заседании Саратовской областной думы планируется рассмотреть поправки в бюджет, касающиеся развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Саратову выделят 100 млн рублей на компенсацию 30% расходов по брутто-контрактам на маршрутах общественного транспорта. Ещё 100 млн рублей направят на пригородные железнодорожные перевозки — это позволит сохранить льготный проезд для социально значимых категорий граждан.

Дополнительные 55 млн рублей получат Хвалынский и Красноармейский районы на ремонт дорог. Эти вопросы обсуждались на встречах с жителями, и ремонт дорог был назван одним из приоритетов.

Поправки в бюджет отражают системную поддержку муниципалитетов и выполнение обязательств региона перед жителями.