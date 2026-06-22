Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 11:59

Саратову выделят 100 млн рублей на брутто-контракты для транспорта

В бюджет области внесут поправки на 255 млн рублей для дорог и транспорта
Источник:kp.ru

На ближайшем заседании Саратовской областной думы планируется рассмотреть поправки в бюджет, касающиеся развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Саратову выделят 100 млн рублей на компенсацию 30% расходов по брутто-контрактам на маршрутах общественного транспорта. Ещё 100 млн рублей направят на пригородные железнодорожные перевозки — это позволит сохранить льготный проезд для социально значимых категорий граждан.

Дополнительные 55 млн рублей получат Хвалынский и Красноармейский районы на ремонт дорог. Эти вопросы обсуждались на встречах с жителями, и ремонт дорог был назван одним из приоритетов.

Поправки в бюджет отражают системную поддержку муниципалитетов и выполнение обязательств региона перед жителями.