Молодёжь Саратовской области научится вычислять мошенников при поиске работы

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Молодёжь Саратовской области сможет научиться распознавать мошенников при поиске работы через онлайн-игру «Идеальное собеседование». Проект разработан «Профразвитием» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Роскомнадзором. Игра помогает отличать честные предложения от фейковых, защищать персональные данные и принимать осознанные решения. Сыграть можно по ссылке. Проект действует несколько лет, его поддерживают более 200 партнёров. С 2026 года к нему присоединился Роскомнадзор, чтобы формировать у молодёжи навыки безопасного поведения в цифровой среде.

Ежедневно появляются новые формы мошенничества, и молодые люди часто становятся их первыми жертвами. В 2024 году Роскомнадзор заблокировал более 44 тысяч мошеннических сайтов, а в 2025 году выявлено свыше 100 тысяч фишинговых ресурсов, в том числе связанных с трудоустройством. Игровые сценарии основаны на реальных случаях: от вовлечения в дропперство и установки вредоносных программ до фальшивых предложений «брокеров».

«Идеальное собеседование» позволяет в безопасной и увлекательной форме прожить реальные ситуации, научиться замечать подозрительные сигналы и задавать правильные вопросы, — отметил Михаил Гусев из «России – страны возможностей».