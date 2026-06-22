Володин обратился к саратовцам в день 85-летия начала Великой Отечественной

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Ровно 85 лет назад, в предрассветный час 22 июня 1941 года, нацистская Германия без объявления войны вероломно вторглась на территорию Советского Союза. Этот день навсегда вписан в историю нашей страны как начало самого тяжелого испытания, выпавшего на долю советского народа.

В этот день к саратовцам обратился председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Вячеслав Викторович подчеркнул, что Великая Отечественная война стала примером невиданного мужества и единства:

- Люди всех национальностей встали плечом к плечу, чтобы отстоять свободу и независимость своей Родины. Ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв — 27 миллионов жизней — наш народ одержал сокрушительную Победу, навсегда изменив ход мировой истории и спас человечество от фашизма.

Сегодня мы склоняем головы в память о павших. Наш священный долг — сохранить историческую правду о тех страшных событиях, не допустить возрождения нацизма и передать память о великом подвиге дедов и прадедов будущим поколениям.