Ажиотаж на АЗС в Саратове: цены растут, очереди не проходят

Саратовцы продолжают стоять в очередях на АЗС, жалуясь на рекордные цены на бензин. Читатели «Комсомольской правды» сообщают, что стоимость топлива на некоторых заправках достигает 100–140 рублей за литр.

Так, на одной из станций АИ-100 продают по 140 рублей/л, АИ-95 — по 120 рублей/л, АИ-92 — по 110 рублей/л. Дизельное топливо — 100 рублей/л. Несмотря на высокие цены, на заправках выстраиваются очереди. Автомобилисты отмечают, что время ожидания составляет в среднем 7–15 минут.

Читатель «КП» снял видео пробега от Жасминки до улицы Танкистов, показав, какие заправки работают, где очереди и сколько стоит топливо.