Участники клуба «Вокруг света» добрались до саратовской набережной

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Участники туристического клуба «Вокруг света» комплексного центра социального обслуживания населения Лысогорского района совершили познавательную прогулку по благоустроенной Набережной космонавтов в Саратове - одной из самых живописных локаций города.

Мероприятие объединило любителей краеведения и путешествий, подарив незабываемые впечатления и новые знания о столице Поволжья. Прогулка началась у речного вокзала, откуда открывается панорамный вид на Волгу и саратовский мост, соединяющий берега реки.

Лысогорские старшие с удовольствием делали фотографии на память, . любовались видами, заглянули в уличное кафе.

«Маршрут экскурсии пролегал по набережной. Удивительная прогулка получилась, но самое важное, интересные открытия возможны не только в дальних странах, но и в родном крае. Набережная Космонавтов – это место, где переплетаются история, природа и современная городская жизнь. Мероприятие позволило взглянуть на привычные городские пейзажи по-новому, узнать малоизвестные факты о знаковых местах и провести время в компании тех, кто разделяет твои взгляды», – прокомментировала руководитель клуба, «серебряный» волонтер Нина Демченко.

Напомним, работа технологии «Социальный туризм» в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».