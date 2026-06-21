Вячеслав Володин напомнил этапы развития саратовского здравоохранения

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

За последние пять лет в Саратовской области, благодаря поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, были достигнуты значительные успехи в модернизации системы здравоохранения. В день профессионального праздника — Дня медицинского работника — мы хотим отметить ключевые преобразования:

Были возведены новые жилые комплексы для медицинского персонала в таких городах, как Саратов, Петровск, Хвалынск, Базарный Карабулак, Балтай, Новые Бурасы, а также в Балакове.

Состоялось долгожданное открытие поликлинических учреждений в Саратове, в частности, в микрорайонах Солнечный-2 и Звездный, а также в поселках Соколовый и Поливановка, и в микрорайоне Авиатор. Кроме того, новые поликлиники были открыты в Базарном Карабулаке и Озинках.

Успешно введены в эксплуатацию современные высокотехнологичные медицинские центры и стационары, включая инфекционную больницу, онкологический диспансер, противотуберкулёзный санаторий и областную детскую клиническую больницу.