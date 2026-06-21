Транзит к здоровью

Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

В настоящее время завершается реконструкция ключевых транспортных артерий, обеспечивающих доступ к объектам здравоохранения.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в 2026 году планируется модернизация дорожного покрытия, ведущего к десяти медицинским учреждениям.

Два подобных объекта, расположенные в Марксе и Саратове, достигли стадии готовности в 99%.

Транзитный путь в Марксе, проходящий по улицам Дорожная, Карла Маркса, Кирова и Загородная Роща, обеспечивает сообщение с местной больницей, поликлиникой и родильным домом. На данном участке было уложено два слоя асфальтобетонного покрытия и обустроен заездной карман.

В Саратове улица Политехническая является подъездной дорогой к приемному отделению Клинической больницы имени С. Р. Миротворцева. На этой улице было проведено асфальтирование и нанесена дорожная разметка.

Дополнительно будут отремонтированы участки на улицах Соколовая, Большая Горная и проспекте Строителей. Эти дороги обеспечивают проезд к Центру комбустиологии, Городской клинической больнице № 9, Саратовской городской детской больнице № 7 и другим медицинским учреждениям.

В перечень дорог, запланированных к ремонту в 2026 году по национальному проекту, включены маршруты к фельдшерско-акушерским пунктам (ФАП), а также пути сообщения для жителей отдаленных населенных пунктов к районным больницам.

Полный список региональных дорог, подлежащих ремонту, доступен в официальной группе министерства дорожного хозяйства Саратовской области в социальной сети ВКонтакте: https://vk.ru/mindor64?from=groups.