Вячеслав Володин поздравил саратовских медиков с профессиональным праздником

Фото: Минздрав Саратовской области

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил поздравления медицинским работникам Саратовской области в честь их профессионального дня. Он также напомнил о последних изменениях и достижениях в области здравоохранения региона.

Особое внимание было уделено программе строительства жилья для медицинских специалистов, включая врачей и медсестер. Новые дома возводятся в нескольких населенных пунктах Саратовской области: Саратове, Петровске, Хвалынске, Базарном Карабулаке, Балтае, Новых Бурасах и Балаково.

Кроме того, были открыты долгожданные новые поликлиники. В Саратове они появились в микрорайонах Солнечный-2, Звезда, а также в поселке Соколовый, микрорайонах Поливановка и Авиатор. Новые медицинские учреждения открылись и в Базарном Карабулаке, и в Озинках.

В регионе также введены в эксплуатацию современные высокотехнологичные медицинские центры и больницы. Среди них — инфекционная больница, онкологический центр, противотуберкулезная больница и областная детская больница.

В честь Дня медицинского работника было отмечено, что за последние пять лет, благодаря поддержке Вячеслава Володина, в здравоохранении Саратовской области произошли значительные позитивные изменения.

Вячеслав Володин завершил свое обращение теплыми словами: "Дорогие работники медицинской сферы, с профессиональным праздником! Спасибо вам!"