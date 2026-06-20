Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июня 2026 13:15

Мария Усова приняла участие в конференции регионального отделения «ЕР»

Мария Усова: в новую Народную программу поступило более 10 тысяч предложений
Источник:kp.ru
Фото: канал Марии Усовой

Фото: канал Марии Усовой

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Женское движение Единой России», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова приняла участие в конференции Саратовского регионального отделения «Единой России». Вместе с однопартийцами она определила делегатов на Всероссийский съезд партии, который пройдет 28 июня в Москве. Губернатор области и секретарь регионального отделения Роман Бусаргин подвели итоги работы и обозначили приоритеты дальнейшей деятельности.

Фото: канал Марии Усовой

Фото: канал Марии Усовой

Жители Саратовской области направили более 10 тысяч предложений в новую «Народную программу». Общая задача — учесть в предложениях все текущие реалии. Партия продолжает принимать идеи от людей, которые лягут в основу нового программного документа.

Фото: канал Марии Усовой

Фото: канал Марии Усовой

Конференция стала важным этапом в подготовке к съезду и формировании стратегии развития региона.

Фото: канал Марии Усовой

Фото: канал Марии Усовой