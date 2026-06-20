Мария Усова приняла участие в конференции регионального отделения «ЕР»

Фото: канал Марии Усовой

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Женское движение Единой России», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова приняла участие в конференции Саратовского регионального отделения «Единой России». Вместе с однопартийцами она определила делегатов на Всероссийский съезд партии, который пройдет 28 июня в Москве. Губернатор области и секретарь регионального отделения Роман Бусаргин подвели итоги работы и обозначили приоритеты дальнейшей деятельности.

Фото: канал Марии Усовой

Жители Саратовской области направили более 10 тысяч предложений в новую «Народную программу». Общая задача — учесть в предложениях все текущие реалии. Партия продолжает принимать идеи от людей, которые лягут в основу нового программного документа.

Фото: канал Марии Усовой

Конференция стала важным этапом в подготовке к съезду и формировании стратегии развития региона.