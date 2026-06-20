В Саратовской области заявили о стабильности на топливном рынке

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В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области прошло совещание по обеспечению бесперебойных поставок автомобильного топлива на АЗС. Во встрече приняли участие представители ведущих нефтяных корпораций и руководители независимых автозаправочных сетей. Участники обсудили внезапное увеличение спроса на бензин, зафиксированное в течение суток. Представители компаний заверили, что серьезного дефицита не прогнозируется. Для стабилизации ситуации решено задействовать внутренние ресурсы и привлечь спецтехнику для устранения локальных нехваток.

По итогам встречи достигнута договоренность об усилении надзора за розничными ценами. Постоянный контроль позволит предотвращать нежелательные рыночные процессы. Министр Михаил Торгашин акцентировал внимание на недопустимости спекулятивных действий, подчеркнув, что экономически неоправданный рост цен будет строго пресекаться.

Первые жалобы на очереди за топливом появились в минувшие выходные. За неделю ситуация обострилась: очереди на АЗС региона наблюдаются повсеместно. Ситуация остается на контроле ведомства.