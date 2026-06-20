Роман Бусаргин сделал заявление о ситуации с топливом в Саратовской области

Фото: Правительство Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание с производителями и поставщиками автомобильного топлива, чтобы обсудить текущую ситуацию на автозаправочных станциях (АЗС) региона. В ходе встречи было отмечено, что за последние сутки спрос на бензин и дизельное топливо в области резко возрос, что привело к увеличению объемов отгрузок на 70% по сравнению с обычными периодами. Это, в свою очередь, вызвало временные сложности с логистикой и неравномерным распределением топлива по АЗС.

Губернатор подчеркнул, что вопросов по запасам горючего в регионе нет. Запасы топлива достаточны для обеспечения потребностей области.

В связи с резким увеличением спроса возникли временные объективные сложности с логистикой. Для решения этой проблемы губернатор поручил министерству промышленности совместно с поставщиками разработать новые модели дополнительных логистических цепочек, чтобы обеспечить равномерное распределение топлива по всем АЗС региона.

Особое внимание было уделено отдаленным территориям, где количество автозаправочных станций значительно ниже, чем в крупных городах. Губернатор отметил необходимость обеспечения топливом этих районов.

В ходе обсуждения также была подчеркнута важность строгого контроля ценообразования на автозаправочных станциях, что было обсуждено с представителями Федеральной антимонопольной службы.

Министерство сельского хозяйства региона также вовлечено в работу, чтобы контролировать ситуацию с обеспечением топливом аграрных предприятий, так как сейчас идет активная стадия сельскохозяйственных работ.

Губернатор заверил, что все вопросы, связанные с обеспечением топливом, находятся под контролем, и работа по их решению будет продолжена до полного устранения возникающих проблем.