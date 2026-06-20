Жительница Калининского района получила 10 лет за убийство мужа

В Калининском районе суд вынес приговор 53-летней женщине, признанной виновной в убийстве супруга. Трагедия произошла 14 марта 2026 года в селе Михайловка на улице Центральная. В ходе ссоры, будучи пьяной, она ударила ножом в грудь 61-летнего мужа. Тот скончался на месте.

Следствие и суд установили, что конфликту предшествовало злоупотребление алкоголем. Собранных доказательств оказалось достаточно для обвинительного приговора по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд учёл все обстоятельства.

Женщина проведёт 10 лет в колонии общего режима. Бытовые ссоры, подогретые алкоголем, снова привели к непоправимому. История в Михайловке — очередное напоминание о цене минутной вспышки.