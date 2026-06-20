СК проверяет частный детсад в Энгельсе после инцидента с ребёнком

В Энгельсе организована процессуальная проверка по факту нарушения прав малолетнего в одном из частных дошкольных учреждений.

Проверка проводится по поручению руководителя следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрия Костина. Основанием стала информация, размещённая в СМИ. Дело рассматривается по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По предварительным данным, 5 июня 2026 года сотрудники частного детского сада не приняли мер к оказанию первичной медицинской помощи малолетнему воспитаннику. Это создало угрозу его здоровью. В региональном следственном управлении подчеркнули, что подобные факты недопустимы и требуют тщательного разбирательства.