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НовостиОбщество20 июня 2026 10:10

СК проверяет частный детсад в Энгельсе после инцидента с ребёнком

В Энгельсе организована проверка по факту нарушения прав ребёнка
Источник:kp.ru

В Энгельсе организована процессуальная проверка по факту нарушения прав малолетнего в одном из частных дошкольных учреждений.

Проверка проводится по поручению руководителя следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрия Костина. Основанием стала информация, размещённая в СМИ. Дело рассматривается по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По предварительным данным, 5 июня 2026 года сотрудники частного детского сада не приняли мер к оказанию первичной медицинской помощи малолетнему воспитаннику. Это создало угрозу его здоровью. В региональном следственном управлении подчеркнули, что подобные факты недопустимы и требуют тщательного разбирательства.