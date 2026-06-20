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НовостиОбщество20 июня 2026 10:09

В Саратове организована проверка по факту гибели 13-летнего мальчика на Волге

Ребёнок утонул в районе улицы 2-я Садовая в Саратове
Источник:kp.ru

В Саратове организована процессуальная проверка по факту гибели 13-летнего мальчика на водоёме.

По поручению руководителя следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрия Костина проводится проверка. По предварительным данным, 18 июня в акватории Волги вблизи пляжа на улице 2-я Садовая обнаружено тело подростка без признаков жизни. Сотрудники областной службы спасения извлекли его из воды и передали правоохранителям. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

Следователи проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии.