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НовостиОбщество20 июня 2026 7:52

В Дергачевском районе в ДТП погибли шесть человек

Шесть человек погибли в столкновении «Рено» и «Хендай» под Саратовом
Источник:kp.ru
Фото: МВД 64

Фото: МВД 64

В Дергачевском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, сегодня в 07:40 вблизи села Васильевка столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Хендай Акцент». В результате аварии шесть человек погибли, еще двое доставлены в медицинское учреждение. Трагедия произошла на трассе в утренние часы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Проводится проверка, опрашиваются свидетели.

Обстоятельства случившегося выясняются.