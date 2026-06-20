В Дергачевском районе в ДТП погибли шесть человек

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В Дергачевском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, сегодня в 07:40 вблизи села Васильевка столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Хендай Акцент». В результате аварии шесть человек погибли, еще двое доставлены в медицинское учреждение. Трагедия произошла на трассе в утренние часы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Проводится проверка, опрашиваются свидетели.

Обстоятельства случившегося выясняются.