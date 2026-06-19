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НовостиОбщество19 июня 2026 13:18

Пенсионеры Аткарского района путешествуют по дворцам через VR-очки

«Виртуальный туризм» помогает старшему поколению открывать мир
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В комплексном центре социального обслуживания Аткарского района прошла очередная встреча клуба «Виртуальный туризм» для пенсионеров. Участники «серебряного» возраста с помощью очков виртуальной реальности совершили экскурсию по Юсуповскому дворцу в Санкт-Петербурге и Воронцовскому дворцу в Крыму. Психолог центра отметила, что современные технологии стирают границы для путешествий и оставляют яркие впечатления.

Клуб работает в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным.