107 предприятий области участвуют в проекте «Производительность труда»

В Саратовской области 107 предприятий присоединились к федеральному проекту «Производительность труда». Компании активно внедряют методики бережливого производства, что позволяет повысить выработку и снизить издержки.

Новым участником проекта стало рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Рыба здесь». Компания поставила цель — ежегодно повышать производительность труда на 5% в ближайшие три года. На начальном этапе сотрудникам поможет Региональный центр компетенций.

В ближайшие полгода пройдёт активная фаза реализации проекта, затем компания будет тиражировать опыт при поддержке специалистов. Проект входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» и действует до 2030 года.