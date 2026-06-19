Саратовские молодожены сыграли свадьбу в образах «ревущих 20-х»

Фото: Дворец бракосочетаний г. Саратова

В Саратове молодожёны Дмитрий и Дарья сыграли свадьбу в необычных образах, воссоздав атмосферу «ревущих 20-х» годов прошлого века. Об этом рассказали сотрудники Дворца бракосочетаний. Пара, которую всегда привлекала ретро-тематика, без сомнений выбрала этот стиль для торжества. Эпоха 1920-х годов — период эйфории, бунта и освобождения после Первой мировой войны и эпидемии испанки, когда кино стало звуковым, а авиация перестала быть чудом.

Для создания образов Дмитрий и Дарья выбрали характерные для того времени детали. На невесте — платье с бахромой и пайетками, шляпка-клок, туфли-лодочки с Т-образными перемычками и длинные нити жемчуга. Жених предстал в костюме-двойке, нагрудном платке, запонках и галстуке-бабочке. Как отметили специалисты ЗАГСа, каждая эпоха уникальна и рождает свой неповторимый стиль, образы, силуэты, цвета и музыку.

Сотрудники подразделения ЗАГСа опубликовали фото необычной пары, вызвав восхищение подписчиков. Молодожёны доказали, что даже в официальной церемонии можно проявить творческий подход и создать праздник, запоминающийся на всю жизнь.