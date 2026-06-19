Фото: канал Вячеслава Володина

Володин: закон о запрете вейпов обоснован и необходим

Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о принятом законе, который даёт регионам право вводить запрет на продажу вейпов. Он назвал решение обоснованным и необходимым, отметив, что продавцы используют вкусовые добавки и ароматизаторы, чтобы сделать вейпы привлекательными, особенно для детей.

Володин подчеркнул: «Родители бьют тревогу, учителя и врачи говорят о росте заболеваний дыхательных путей. Опросы показывают, что 30% людей высказываются за запрет». Он добавил, что регионы лучше знают ситуацию и могут принимать выверенные решения. Такие законы уже действуют в Нижегородской области, Пермском крае и Пензенской области.