Новым главным тренером «Автодора» стал белорус Ростислав Вергун

Фото: БК "Автодор"

Новым главным тренером саратовского баскетбольного клуба «Автодор» стал белорусский специалист Ростислав Вергун. Контракт с ним рассчитан на сезон-2026/27. Помогать ему будет Алексей Суховецкий — с ним у Вергуна многолетний тренерский тандем.

Вергун имеет богатый опыт: возглавлял «Минск» и сборную Беларуси, дважды выводил «Уралмаш» в плей-офф Единой лиги ВТБ, а в сезоне-2024/25 привёл уральцев к победе в Кубке России. В минувшем сезоне работал в штабе «Зенита», исполнял обязанности главного тренера.

Президент «Автодора» Олег Родионов отметил, что Вергун — «амбициозный, талантливый и тактически гибкий тренер». Перед ним поставлена задача вернуть клубу быстрый фирменный стиль. В ближайшее время начнётся селекция игроков.