Лектор Общества «Знание» рассказал о трендах использования ИИ в Саратове

В Саратовской области прошёл цикл мероприятий проекта Знание.Государство, посвящённый практическому применению искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровой гигиене. Лектором выступил основатель и генеральный директор Center-Game Олег Панин. Слушателями стали сотрудники ГУ МВД, министерства труда и социальной защиты, а также студенты и преподаватели СГТУ имени Гагарина. Лекции адаптировали под специфику каждой аудитории. На встрече в МВД Панин продемонстрировал возможности нейросетей и предложил модель светофора кибербезопасности, разделяющую данные на те, которые нельзя загружать, те, что требуют согласования, и открытую информацию.

Для сотрудников соцсферы лектор рассказал о трансформации рынка труда: к 2030 году могут исчезнуть 92 млн рабочих мест, но появится 170 млн новых. Востребованными станут ИИ-специалисты, разработчики ИИ-систем, промпт-инженеры, аналитики данных. При этом развитие ИИ повышает значимость традиционных профессий — электриков и сантехников, которые обслуживают инфраструктуру дата-центров. Отдельно обсудили проект закона об ИИ, планируемый к принятию в сентябре 2027 года, с акцентом на развитие отечественных суверенных технологий.

На площадке СГТУ Олег Панин показал, как преподаватели могут использовать нейросети для подготовки тестов, планов занятий и методических материалов, но подчеркнул обязательность проверки результатов человеком. Студентам он посоветовал тратить освободившееся время на книги, спорт и творчество, а владение ИИ-инструментами назвал конкурентным преимуществом при трудоустройстве. Эксперт привёл данные о снижении когнитивных способностей человека и призвал к осознанному отношению к цифровому поведению.