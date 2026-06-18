В Саратове на пожаре в квартире пострадал 80-летний мужчина

Фото: МЧС по Саратовской области

Утром в Саратове на улице Астраханской произошёл пожар в квартире на 4-м этаже девятиэтажного дома. Возгорание началось в ванной комнате — предварительно, из-за короткого замыкания электропроводки загорелась стена. Площадь пожара составила всего 1 квадратный метр, но этого хватило, чтобы надымить квартиру и создать угрозу для жизни человека.

В результате происшествия пострадал 80-летний мужчина. Его с ожогами госпитализировали в больницу. О степени тяжести полученных травм пока не сообщается. Соседи вызвали пожарных, которые оперативно прибыли на место. На тушение выезжали 3 расчёта. Специалистам удалось быстро ликвидировать огонь, не допустив его распространения на другие комнаты и соседние квартиры.

Причины возгорания уточняются.