Агрономам в области предлагают до 150 тысяч рублей

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Кадровый центр Саратовской области представил актуальные вакансии в сельском хозяйстве. В Балашовском районе требуется агроном с зарплатой от 70 до 150 тысяч рублей. Кандидату нужны права категории С, организаторские способности и опыт в агротехнике. Также есть вакансия менеджера по продажам сельхозтехники с аналогичной зарплатой: встречи с клиентами, анализ рынка, участие в мероприятиях.

В Балаковском районе предприятие ищет комбайнера-механизатора (от 80 до 200 тысяч рублей), а также тракториста-машиниста и водителя большегруза с прицепом. Требуется удостоверение тракториста категорий D, F. Работа в поле, посев, уборка и поддержка техники.

19 июня состоится региональный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель представит область на федеральном этапе и поборется за миллион рублей.