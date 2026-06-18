Школьница из Калининска стала первой двухсотбалльницей в регионе

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Ученица школы № 2 имени Подгайнова из Калининска Евгения Развина стала первой двухсотбалльницей в Саратовской области. Она набрала максимальные 100 баллов сразу по двум предметам — русскому языку и литературе. Всего же в регионе 23 выпускника получили 100 баллов по русскому языку, а общее число стобалльников достигло 57.

«200 баллов по русскому языку и литературе открывают дверь в мою будущую профессию. В 13 лет, прочитав воспоминания Дмитрия Лихачева, я твердо решила, что хочу быть филологом. Трижды я становилась победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, и эти победы дали мне уверенность», — поделилась Евгения. Она планирует стать преподавателем и заниматься академической деятельностью.

По словам выпускницы, экзамены кажутся сложными, но на самом деле они проще, если есть искренний интерес к делу. Результаты ЕГЭ по русскому языку, литературе, истории и химии уже известны. Работа по подсчёту баллов по другим предметам продолжается.