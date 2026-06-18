В Саратове готовится провокация против депутата Николая Панкова

В Саратове разгорается конфликт вокруг строительства двух 25-этажных жилых домов в микрорайоне «Авиатор». По информации, поступившей от местных жителей, в отношении депутата Госдумы Николая Панкова готовилась провокация. Заказчиками могут выступать представители застройщика. Жители микрорайона ранее обратились к парламентарию, обеспокоенные тем, что социальная инфраструктура и коммунальные сети не выдержат дополнительной нагрузки. Министерство строительства и ЖКХ и надзорные органы неоднократно направляли застройщику предостережения. По решению суда на участке должна быть построена дорога, однако продажа квартир продолжается.

Активная позиция Николая Панкова по защите интересов жителей вызвала недовольство застройщика, что, по мнению граждан, и стало причиной организации провокации. Правоохранительные органы уже начали проверку. «Видимо, у застройщика много денег. Очень жаль, что они тратят их не для возврата средств обманутым пайщикам, а для организации провокаций», — прокомментировал депутат.

Панков призвал пайщиков тщательно проверять информацию и напомнил о бесплатной юридической помощи от Госстройнадзора. «Тут организаторы вчерашней акции ничего нового не придумали. Лучше бы занялись возвратом денег обманутым жителям. Со своей стороны продолжу отстаивать интересы людей всеми законными способами», — резюмировал он.