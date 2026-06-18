17 саратовских проектов получат гранты Президента на 54,9 млн рублей

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По итогам второго конкурса Фонда президентских грантов 2026 года победу одержали 17 некоммерческих организаций Саратовской области. Общая сумма привлечённых средств составила более 54,9 млн рублей. Проекты охватывают ключевые сферы: поддержку семьи и детства, работу с молодёжью, экологию и развитие самого некоммерческого сектора. Среди поддержанных инициатив — программа профилактики социального сиротства, психологическая помощь беременным в кризисной ситуации, а также бесплатные тренировки по айкидо для юных жителей.

Значительная часть средств пойдёт на развитие НКО. Один из проектов предусматривает образовательную программу для руководителей организаций, чтобы повысить их устойчивость. Проект-рекордсмен по объёму финансирования связан с тиражированием саратовской модели экологического просвещения — она охватит 6 регионов страны. Также грант получила инициатива по внедрению модели сопровождаемого жизнеустройства для людей трудоспособного возраста с ментальными особенностями.

Активную работу запланировали и в молодёжной среде. Грант направят на обучение студентов навыкам первой помощи и пилотированию БПЛА. Полный перечень и описание инициатив опубликованы на сайте Фонда президентских грантов (президентскиегранты.рф)