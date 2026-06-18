Саратовцам рассказали об основаниях для отпуска за свой счёт

Саратовцам разъяснили, в каких случаях работодатель не имеет права отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам. Общий перечень таких оснований установлен статьёй 128 Трудового кодекса РФ. Например, до 5 дней даётся на регистрацию брака, отцу при рождении ребёнка или в случае похорон близкого родственника. Эти дни работодатель обязан предоставить независимо от своего желания.

Льготным категориям граждан положены более длительные отпуска. Работающие пенсионеры могут взять до 14 дней в году, люди с инвалидностью – до 60 дней. Родителям, супругам и детям военнослужащих, которые ухаживают за раненым бойцом, предоставляется до 35 дней в году. В случае гибели военнослужащего – до 14 дней.

Для оформления отпуска необходимо написать заявление с указанием дат и причины, а также приложить подтверждающий документ (например, свидетельство о рождении). Узнать больше о дополнительных гарантиях можно на портале «Госуслуги» и в официальных источниках.