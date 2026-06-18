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НовостиОбщество18 июня 2026 8:16

В СГУ 20 июня покажут спектакль «Кафедра» о жизни преподавателей и студентов

На сцене выступят артисты театра «Обратная Перспектива» и студенты СГУ
Источник:kp.ru
Фото: СГУ

Фото: СГУ

20 июня в актовом зале X корпуса СГУ пройдёт Science Drama «Кафедра» — спектакль о жизни кафедры от студентов СГУ и ИЦАЭ Саратова. В центре сюжета — трогательная, почти домашняя жизнь кафедры математики и кибернетики: лекции, пересдачи, шутки, споры, рутина и творчество. Это истории преподавателей и студентов, а также драматизм взаимоотношений между старым и новым поколением педагогов.

Режиссёр Василиса Одоевская поставила спектакль по одноимённой повести Ирины Грековой — псевдониму доктора технических наук Елены Вентцель. На сцене выступят артисты театра «Обратная Перспектива» и студенты 2 и 3 курсов направления «Художественный руководитель любительского театра» факультета искусств Педагогического института СГУ.

Вход бесплатный, но регистрация обязательна по ссылке vk.cc/cYCclE. Спектакль рекомендован для зрителей старше 10 лет. Начало в 17:00. Главная мысль спектакля: важно работать увлечённо, но не забывать при этом про людей вокруг.