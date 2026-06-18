Школьники Саратовской области могут подать документы в вузы по почте

Абитуриенты Саратовской области могут подать документы для поступления в вузы и колледжи через почтовые отделения. Приёмная кампания стартует 20 июня. Почта России предлагает несколько сервисов, чтобы сделать процесс быстрым и прозрачным. Главное — отправить пакет документов заранее. Сохраните квитанцию с трек-номером: он позволит отследить путь письма через сайт или мобильное приложение.

Документы можно отправить несколькими способами. Подойдёт заказное письмо, бандероль с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Также доступна экспресс-доставка EMS. Эти варианты гарантируют сохранность и подтверждение получения. Выбирайте удобный способ и не откладывайте отправку на последний день.

Своевременная отправка документов избавит от лишних переживаний. Почта России рекомендует заранее проверить список необходимых бумаг на сайтах учебных заведений. Подробности о почтовых услугах можно узнать в отделениях связи. Помните: приёмная комиссия ждёт ваши документы. Удачи в поступлении! Следите за новостями в нашем канале.