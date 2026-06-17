На охрану лесов от пожаров в Саратовской области выделили 185 млн рублей

Губернатор Роман Бусаргин обсудил прохождение пожароопасного сезона на совещании под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. В 2026 году на охрану лесов от пожаров в Саратовской области выделено свыше 185 млн рублей. Проведённые подготовительные мероприятия позволили уменьшить число возгораний.

Для мониторинга обстановки используется дистанционная система, установлены камеры видеонаблюдения и системы радиосвязи. На землях лесного фонда пожарную безопасность обеспечивают 17 лесохозяйственных учреждений, сформировано 25 групп пожаротушения численностью 266 человек.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев подчеркнул важность профилактических мероприятий. В муниципалитетах ведётся разъяснительная работа с жителями и владельцами дачных участков. Особый контроль — за объектами транспортной и жизненно важной инфраструктуры.