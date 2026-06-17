СК начал проверку после травмы ребёнка в детсаду Энгельса

Следственный комитет начал проверку по факту травмы ребёнка в детском саду Энгельса. Информация о происшествии появилась в интернете 15 июня.

Сообщалось, что ребёнку прищемили дверью руку, оторвало часть пальца. Также утверждалось, что сотрудники садика не сразу вызвали врачей — в «скорую» позвонили только после требования матери. Кроме того, по словам авторов публикаций, в энгельсской больнице не оказалось хирурга, из-за чего помощь оказали с задержкой.

Руководитель регионального СУ СК Дмитрий Костин поручил организовать процессуальную проверку. Её проведут по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей). Следователи уже приступили к работе. Предстоит установить все обстоятельства инцидента, а также проверить действия сотрудников дошкольного учреждения и медработников.